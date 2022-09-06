«Мы долгое время аккуратно общались»: Лобода в деталях рассказала, как стала подругой Пугачевой

При этом Лобода заметила, что для нее радушие Примадонны было удивительным. «После я к этому привыкла. Они такие же люди, как и мы. Почему бы нашим детям не общаться и не дружить», — заявила Лобода.

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Ранее Светлана Лобода заявила, что больше не появится в России. Она уже не раз позволяла себе негативные высказывания о нашей стране.

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.