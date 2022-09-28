«Мы до последнего были на связи»: Разин убит горем из-за смерти Моисеева

Во вторник, 27 сентября, СМИ сообщили трагическую новость. Скончался Борис Моисеев.
Андрей Разин признался, что до самого последнего дня тепло общался с певцом, который последние годы вел затворнический образ жизни.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Мы до последнего были с Борей на связи. Безумно талантливый человек, одаренный. Его нам будет очень не хватать. Боря, спи спокойно. Ты был лучшим. Горжусь, что долгие годы дружил с тобой», — написал продюсер в соцсети.
Разин выразил соболезнования близким и поклонникам покойного артиста, а также поблагодарил тех людей, которые ухаживали за ним.
«Огромное спасибо его окружению, Сергею Гороху и всем близким людям, которые помогали ему в этой жизни», — высказался Андрей.
Напомним, Моисееву было 68 лет. Он перенес два инсульта, от которых так и не смог оправиться. Из-за проблем со здоровьем последние годы певец почти не появлялся в обществе.
По неподтвержденным данным, причиной смерти стал третий инсульт.