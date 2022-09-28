«Мы до последнего были на связи»: Разин убит горем из-за смерти Моисеева

Разин выразил соболезнования близким и поклонникам покойного артиста, а также поблагодарил тех людей, которые ухаживали за ним.

«Огромное спасибо его окружению, Сергею Гороху и всем близким людям, которые помогали ему в этой жизни», — высказался Андрей.

Напомним, Моисееву было 68 лет. Он перенес два инсульта, от которых так и не смог оправиться. Из-за проблем со здоровьем последние годы певец почти не появлялся в обществе.

По неподтвержденным данным, причиной смерти стал третий инсульт.