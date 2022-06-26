«Мы даже не здороваемся»: что Руденко говорил о разрыве с Поверенновой, которая старше его на 10 лет

Роман Дарьи Поверенновой и Анатолия Руденко в свое время был у всех на слуху. Актер из сериала «Две судьбы» большой знаток женских душ. Он встречался и с красавицей Татьяной Арнтгольц. Та даже, как считает сам Руденко, хотела завести с ним семью и детей. Но Анатолий не был готов к серьезным отношениям.

Расстался он и с Дарьей Поверенновой. Актриса была на 10 лет старше своего избранника. Но рядом с Руденко чувствовала себя значительно моложе. Анатолий с легкостью вскружил голову Поверенновой. Но сделать их союз прочным и долговечным, увы, не смог.

Целых три дня Руденко и Повереннова обсуждали свой разрыв, однако, спасти отношения им так и не удалось. Актер даже намекнул, что Дарья него обижена. Так, если экс-возлюбленные встречаются на мероприятиях, они молча проходят мимо, не останавливаясь и не здороваясь друг с другом. Даже мама актера перестала общаться с Поверенновой.

«Она обижена на меня. На каких-то творческих встречах и мероприятиях мы даже не здороваемся», — признался Анатолий.

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По материалам программы «Судьба человека»

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