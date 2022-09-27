«Мы давно не виделись»: друг Бориса Моисеева признался, что артист сильно болел

Борис Моисеев является обладателям множества премий. Он пел в дуэте с Людмилой Гурченко, Лолитой Милявской и другими звездами. А благодаря Алле Пугачевой он стал знаменитым, так как выступал в ее шоу. 27 сентября Моисеев умер в своей квартире в полном одиночестве. Его тело обнаружила домработница.
Многие друзья и коллеги попросили прощения у Моисеева. Алла Борисовна также посвятила ему теплые строки и отметила, что похоронит его в своем сердце. Филипп Киркоров вспомнил, как именно этот артист ему помог в начале карьеры. Они дружили целых 40 лет.
Другом певца был Феликс Комаров. Он также не стал скрывать, что давно не навещал артиста.
«Мы давно не виделись, но я запомнил его легким, воздушным. Таким буду помнить всю жизнь. Это был человек не своего времени, он как будто не помещался в это время, был масштабнее. Необыкновенно талантливый. Да, Борис сильно болел», — сказал Феликс, пишет Super.ru.
Напомним, что у Моисеева не было жены и детей. У певца остались старшие братья, которые, по некоторым данным, живут за границей. Пока дата и место похорон артиста не сообщались.