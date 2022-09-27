«Мы давно не виделись»: друг Бориса Моисеева признался, что артист сильно болел

Другом певца был Феликс Комаров. Он также не стал скрывать, что давно не навещал артиста.

«Мы давно не виделись, но я запомнил его легким, воздушным. Таким буду помнить всю жизнь. Это был человек не своего времени, он как будто не помещался в это время, был масштабнее. Необыкновенно талантливый. Да, Борис сильно болел», — сказал Феликс, пишет Super.ru.

Напомним, что у Моисеева не было жены и детей. У певца остались старшие братья, которые, по некоторым данным, живут за границей. Пока дата и место похорон артиста не сообщались.