«Мы чужие люди»: сын Владимира Высоцкого высказался о давнем конфликте с Мариной Влади

Сын Владимира Высоцкого, Никита Высоцкий, рассказал, что давний конфликт со вдовой отца, актрисой Мариной Влади, не исчерпан и по сей день.

Короткий период сближения между ним был после смерти Владимира Высоцкого. Но общее горе, сначала их объединившее, потом разъединило.

«Первая, самая большая, она же и последняя ссора была вокруг памятника на могиле. Потом у Марины вышла книжка, в которой она очень резко и несправедливо написала о нескольких людях, в том числе и о моей семье. Она — человек резкий и эмоциональный. Многие вещи написала с чужих слов. Она жила в другом мире и многого из того, что происходило здесь, с нами, не могла понять», — поделился Никита Высоцкий.

Сын Владимира Высоцкого считает, что мир между ним и Мариной Влади невозможен, потому что не нужен ни ему, ни ей.