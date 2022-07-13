«Мы чужие люди»: сын Владимира Высоцкого высказался о давнем конфликте с Мариной Влади

Никита Высоцкий дал понять, что примирение с вдовой покойного отца невозможно.
Марина Влади

Марина Влади. Фото: Global Look Press

Сын Владимира Высоцкого, Никита Высоцкий, рассказал, что давний конфликт со вдовой отца, актрисой Мариной Влади, не исчерпан и по сей день.

Короткий период сближения между ним был после смерти Владимира Высоцкого. Но общее горе, сначала их объединившее, потом разъединило.

«Первая, самая большая, она же и последняя ссора была вокруг памятника на могиле. Потом у Марины вышла книжка, в которой она очень резко и несправедливо написала о нескольких людях, в том числе и о моей семье. Она — человек резкий и эмоциональный. Многие вещи написала с чужих слов. Она жила в другом мире и многого из того, что происходило здесь, с нами, не могла понять», — поделился Никита Высоцкий.

 Сын Владимира Высоцкого считает, что мир между ним и Мариной Влади невозможен, потому что не нужен ни ему, ни ей.

Никита Высоцкий. Фото: Global Look Press

«В душе она ко мне каких-то страшных претензий не имеет. Как и я к ней. Мы в общем-то чужие люди», — добавил Никита Высоцкий.

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По материалам kp.ru.

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