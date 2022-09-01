«Мы чуть-чуть прогуляем»: Агата Муцениеце увезла сына и дочку-первоклашку Павла Прилучного в деревню 1 сентября (видео)

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она не скрывает, что сериал «Закрытая школа» сделал ее известной. По карьерной лестнице актриса шла с мужем Павлом Прилучным.
Она подарила ему детей Тимофея и Мию. Много лет их считали идеальной парой, но в 2020 году они развелись. При этом экс-супругам удалось остаться друзьями.
Недавно Прилучный устроил свою личную жизнь. Внезапно он женился на актрисе армянского происхождения Зепюр Брутян. Артист закатил пышную свадьбу в Москве. А вот Муцениеце пока никому не открыла свое сердце. Она стала еще больше работать, купила загородный дом. 1 сентября Мия должна была отправиться в 1-й класс, а Тимофей — уже в третий. Однако актриса устроила им радость — увезла в деревню, продлив каникулы.
Она засняла детей, которые сидели за обеденным столом в деревянной избе. Сама Агата была без макияжа и укладки. Она запечатлелась в спортивном костюме.
«Мы хотим поздравить всех с 1 Сентября! С Днем знаний! Мы чуть-чуть прогуляем. Не обижайтесь, учитесь там, а мы потом подъедем. А Миюша очень хотела передать привет своей учительнице!» — сказала артистка.
«Привет, Оксана Яковлевна! Я вам цветы принесу с конфетами! У нас в ящике их куча», — сказала кроха, удиви маму.
«А я хочу передать привет Надежде Николаевне», — отметил Тимофей.
«Надежда Николаевна, и вам конфеты тогда будут», — добавила Агата.
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Поклонники отметили, что Муцениеце — прекрасная мама. В этот день многие звезды отвели наследников в школу. Однако только звезда сериала «Закрытая школа» предпочла продлить малышам каникулы. И это при том, что Мия должна была впервые сесть за парту. А вот Прилучный сожалел, что не смог снова проводить детей на школьную линейку. Он наслаждается медовым месяцем.