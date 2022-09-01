«Мы чуть-чуть прогуляем»: Агата Муцениеце увезла сына и дочку-первоклашку Павла Прилучного в деревню 1 сентября (видео)

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она не скрывает, что сериал «Закрытая школа» сделал ее известной. По карьерной лестнице актриса шла с мужем Павлом Прилучным.

Она подарила ему детей Тимофея и Мию. Много лет их считали идеальной парой, но в 2020 году они развелись. При этом экс-супругам удалось остаться друзьями.