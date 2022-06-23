«Мы были с ним объединены борьбой с бесчестным человеком Разиным»: Гордон – о Шатунове

Общественница Екатерина Гордон в «Телеграме» отреагировала на смерть музыканта Юрия Шатунова.
«Умер Юра Шатунов. Мы были с ним объединены борьбой с бесчестным человеком Разиным. Все говорили, что Юра добряк. Уверена, он много что повидал и пережил в период «Ласкового мая» как и мальчики, подобранные на мой взгляд, умышленно без родителей, которые могли бы за них постоять».
Напомним, что причиной смерти Юрия Шатунова стал обширный инфаркт. Музыканту на момент смерти было всего 48 лет.
Юрий Шатунов пришел в группу «Ласковый май» в 1986 году. Его заметил продюсер Андрей Разин.
В последние годы у Юрия Шатунова были серьезные разногласия на творческой почве с Андреем Разиным. Они спорили за интеллектуальное право на песни «Ласкового мая».
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