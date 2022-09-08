«Мы будем жить отдельно»: Муцениеце впервые рассказала о реакции детей на ее развод с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце впервые откровенно рассказала, как ее сын и дочь от Павла Прилучного отреагировали на развод. Звездная семья распалась в 2020 году спустя 9 лет брака, причем событие получилось очень скандальным и громким.

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Муцениеце сразу сообщила детям о разводе. И воспользовалась своим пережитым опытом – в детстве ее отца не стало, и мать прямо им с сестрами об этом сказала.

«Я решила ничего не придумывать и честно сказала, что мы с папой больше не можем жить вместе, потому что мы все время ругаемся, и намного лучше для всех будет, если мы будем жить отдельно. И папа будет счастливее в 500 раз, и я буду счастливее в 500 раз, и вы, дети, потому что у вас будет больше подарков», – рассказала актриса в YouTube-шоу «Вместе»

Дети были расстроены этим известием. Особенно тяжело восприняла новость о разводе родителей дочка Мия. Но со временем все сгладилось. Сейчас все, по словам актрисы, счастливы, а дети не живут в иллюзии, что все хорошо, когда на самом деле это не так.