«Мы большая опора друг для друга»: Лобода опровергла, что Крапивина была ее продюсером

Певица Светлана Лобода в интервью с Екатериной Гордеевой* заявила, что Нателла Крапивна не ее продюсер и никогда им не была.
«Мы друзья много лет. Крапивина появилась в моей жизни, когда на Украине было все сделано и надо было идти дальше. Мы готовили стратегию и план, как это сделать. Мы были большой опорой друг для друга».
Как отметила Лобода, «Нателла Крапивина не совсем была ее продюсером». «Мы обозначили это для людей, чтобы играть в плохого и хорошего полицейского. Она была моим партнером. Продюсер создает артиста, но меня создавать не нужно. В России мы работали вместе. Нателла мне помогала с клипами. В какой-то момент она стала интересоваться кино. Она умный человек, но вспыльчивый и эмоциональный. Мы общаемся сейчас. Она тяжело переживает происходящее», — заметила Лобода.
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Напомним, что Лобода и Крапивина в одно время находилась в жестоком конфликте. Причиной был музыкант Филипп Киркоров. Позже они помирились.
* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.