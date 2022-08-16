«Музыканты «Аквариума» работают за еду»: Шахназаров раскритиковал Гребенщикова за жадность

Как заявил Шахназаров, музыканты «Аквариума» работают за еду. «Гребенщиков сбрендил с ума. Он поет: «И проскочит Есенин на розовом слоне». И при этом в ноты не попадает», — заявил Шахназаров.

Напомним, что Борис Гребенщиков живет в Лондоне. Он не раз негативно высказывался о России за последние месяцы.