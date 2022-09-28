Музыкальный патриотический марафон проведет «Русское Радио»

Радиостанция «Русское Радио» инициирует проведение музыкального патриотического марафона по всей стране. Как когда-то бойцов на фронтах Великой Отечественной поддерживали агитбригады, так и сейчас любимые артисты проедут с концертами по России.

В первую очередь они посетят регионы, находящиеся в зоне боевых действий и прилегающие к ним. В состав агитбригад войдут самые популярные исполнители: группа «Земляне», Олег Газманов, Григорий Лепс, Николай Басков, Лариса Долина, Полина Гагарина, Анна Семенович, Александр Маршал, Сергей Лазарев и другие.

Уже не в первый раз «Русское Радио» проводит творческие и благотворительные акции в «горячих точках» и там, где поддержка требовалась в первую очередь: под эгидой радиостанции выступления артистов проходили в Донецке и Луганске, Херсоне и Крыму, исполнители приезжали даже в Сирию.

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И теперь, услышав слова поддержки, увидев лица любимых артистов, жители освобожденных регионов почувствуют себя частью огромной России. Концерты будут проходить при поддержке Русского музыкального телеканала RU.TV.