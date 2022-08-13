Музыкальный критик заявил, что Пугачевой не стоит думать о возвращении на сцену

Пока Алла Пугачева с детьми прогуливается по побережью Юрмалы, в России гадают, вернется ли она домой. Хотя ранее Примадонна заявляла, что обязательно приедет к сентябрю.

Музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что о возобновлении карьеры на родине ей думать уже не стоит.