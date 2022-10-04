Музыкальный критик Соседов — о последователях Бориса Моисеева на нашей эстраде

Борис Моисеев был эксклюзивным проектом российской эстрады — так считает музыкальный критик Сергей Соседов. По его мнению, после того как несколько лет назад Моисеев ушел со сцены, образовавшуюся нишу некем заполнить.

Возможно, когда-нибудь и появятся люди, которые сумеют объединить в своем творчестве стиль, эпатаж и неподражаемое чувство юмора, как это делал Борис Михайлович, но пока таких нет.

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