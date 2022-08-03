«Музыкальный аферюга»: Шахназаров рассказал, как Гребенщиков матерился в Риге

Как заметил Шахназаров, в это время Гребенщиков мусолил бычок и был в студии, как всегда немытый. «Он должен вонять. И начал материться. Там потом совет по телевидению и радиовещания нагибал эту радиостанцию. А он рассмеялся и ушел. Вот это его сущность. Насрать посредине стола и уйти. И вот он ушел и стал строить из себя философа», — заметил Шахназаров.

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Напомним, что Борис Гребенщиков живет в последние годы в Лондоне. Он не раз негативно высказывался о России и ее жителях.