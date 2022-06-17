«Музыка заунывно-кладбищенская, вокал гнусав»: Шахназаров — о новой песне Макаревича

Андрей Макаревич, обосновавшийся в Израиле, успевает не только оскорблять Россию, воспитывать новорожденного сына и раздавать интервью. Музыкант смог записать новую песню «Люди как люди», которой похвастался накануне у себя в Telegram.

Правда, не всем новинка пришлась по душе. Журналист Михаил Шахназаров, например, прослушав композицию, решил поделиться своим впечатлением от прослушанного. И заметил, что в песне поется «про нас, про орков».

«Собаки наши тоже в глаза никому не смотрят, кстати. Про кошек не знаю. Музыка, как и во всех песнях, заунывно-кладбищенская, вокал гнусав и узнаваем», — написал публицист в своем микроблоге.

Шахназаров оценил вокал как плохой, подчеркнув, что Макаревич давно не пел. И вряд ли кому песня сможет понравиться.