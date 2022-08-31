«Мужья были слабее в интеллектуальном плане»: Краско объяснил, почему Пугачева счастлива с Галкиным

Как отметил Краско, начинается телесезон. Он скучает по Галкину, которого не будет в программах. Актер даже перестал смотреть «Сегодня вечером», потому что там не будет Галкина, сообщает prozvezd.info.

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Напомним, что Максим Галкин сейчас находится в Австралии. Впереди у него выступления в США. В Россию юморист возвращаться пока не планирует.