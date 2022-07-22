«Мужик в лифчике?»: люди обомлели, увидев на пляже дочь Шукшиной

Дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко, несмотря на недовольство матери, всерьез увлеклась бодибилдингом.

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С каждым годом ее тело становится все более и более накаченным, а сейчас мужчины-качки ей могут позавидовать – настолько ее формы рельефны и мощны.

В личном блоге Анна показала фото своей фигуры, запечатлевшись в водоеме в купальнике. Этот кадр произвел неизгладимое впечатление на публику – кто-то пришел в восторг, а кто-то осудил за мышцы.