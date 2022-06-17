Мужей Брежневой и Седоковой сравнила Миро: «У Верунчика — занудный дедушка, у рыженькой — сладкий какой!»

Анна Седокова в недавнем интервью рассказала, что ее муж Янис Тимма ненасытен в интимном смысле. Певица даже заметила, что хотела бы меньшего, но ее избраннику нескольких минут недостаточно, надо два часа как минимум.

Блогер Лена Миро честно призналась в своем ЖЖ, что хотела посмеяться над Анной Седоковой, но передумала.

«Чего ржать-то? Молодец, тетка! Влюбилась в молодого и красивого, вцепилась в него мертвой хваткой и предается плотским утехам себе на радость.

У Верунчика (Веры Брежневой. — Прим. ред.) — коллеги Аннушки по «ВИА ГРе» — пухлый и по виду ужасно занудный дедушка, а у нашей рыженькой сладкий какой!» — сказала Миро.

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