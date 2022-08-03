«Мужем я его никогда не называю»: звезда «Полицейского с Рублевки» София Каштанова впервые заговорила об отце своих детей

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София Каштанова — одна из самых закрытых актрис. Она не любит распространяться о личной жизни, скрывает отца двух своих детей — сына Джорджа и дочки Даниэль.

34-летняя звезда экрана предпочитает рассказывать поклонникам о работе и съемках и периодически даже показывает в микроблоге детей. А вот их папу никто никогда не видел. Более того, доселе было неизвестно, замужем София Каштанова или нет

Звезда решила сделать публичное признание об отце наследников. София Каштанова рассказала, что с избранником она уже семь лет вместе, но мужем предпочитает на людях его не называть.

«Да, я вышла замуж, но случилось это не вчера. Мы с мужем вместе семь лет, и в какой-то момент узаконили свои отношения, просто не стали этого афишировать. Поженились мы в России, причем в тот момент у меня был такой сильный женский эмоциональный фон, что я была готова рвать и метать в адрес отца своего ребенка. Знаю, само это выражение — «отец моего ребенка» — звучит как-то загадочно, но мужем я его действительно публично никогда не называю», — поделилась актриса.

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По материалам «7 дней».