Мужчины выросли: Рудковская показала повзрослевших сыновей от Батурина

В День флага России Яна Рудковская собрала под одной крышей свою большую семью. Светская львица – многодетная мать, и в гостях у нее в этот вечер были старшие дети – Андрей и Николай Батурины.

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Все вместе они запечатлелись на лужайке возле дома на Рублевке. Нынешний муж бизнес-леди Евгений Плющенко, судя по кадру, нашел общий язык с пасынками: старшего сына своей жены он приобнимал за плечо.

Напомним, Рудковская родила в браке с бизнесменом Виктором Батуриным сына Николая в 2002 году. Тогда же она стала названной матерью Андрею Батурину, родившемуся у первой жены миллионера, Юлии Салтовец.

От брака с Евгением Плющенко у светской львицы двое детей - Саша и Арсений, рожденный суррогатной мамой.