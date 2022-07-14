«Мужчины? А почему они должны быть?»: Пенкин высказался об ориентации

Музыкант Сергей Пенкин в шоу «Алена, блин!» высказался на тему своей ориентации.

«А мужчины в вашей жизни были?» — спросила напрямую музыканта Алена Жигалова.

«Нет. Мужчины? А почему они должны быть? Я даже об этом не подумал. Сижу и думаю вот сейчас», — заметил Пенкин.

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Напомним, что у Сергея Пенкина было несколько романов с женщинами. Он был женат на журналистке Елене Проценко, с которой не смог построить счастливую семью. Сейчас певец одинок.