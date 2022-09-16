«Мужчина, который научил меня»: Татьяна Брухунова сделала публичное заявление о Евгении Петросяне

Поклонники звездной пары тут же отреагировали на публикацию. Они присоединились к поздравлениям, пожелав Евгению Вагановичу долгие лета.

«С днем рождения Евгения Вагановича, здоровья и всех благ», «Счастья вам, Танюша! Мир нуждается в любви», «С днем рождения Евгения Вагановича! Пусть сбываются мечты!», «Какие вы прекрасные. Душа радуется», — высказались в Сети.

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Напомним, Евгений Петросян и Татьяна Брухунова уже несколько лет счастливы вместе, несмотря на большую разницу в возрасте. У пары подрастает сын Ваган, которому сейчас два с половиной года.