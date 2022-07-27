Мужа обняла, а сыновей поцеловала в макушки: Дарья Пынзарь из «Дома-2» поделилась милым семейным видео

Экс-участница и бывшая ведущая проекта Дарья Пынзарь показала свою лучшую команду.
Дарья Пынзарь с сыновьями Артемом и Давидом

Дарья Пынзарь с сыновьями Артемом и Давидом. Фото: соцсети

Супруги Дарья и Сергей Пынзарь - самая крепкая и дружная пара, вышедшая с проекта «Дома-2». Пара уже больше двенадцати лет вместе и за это время не дала даже малейшего повода думать о том, что в их отношениях не все гладко.

Дарья и Сергей Пынзарь всегда транслируют, что у них в семье все прекрасно, царит гармония, взаимопонимание и смех.

В микроблоге Дарья Пынзарь поделилась коротеньким видео, которое в очередной раз доказывает нерушимость их с Сергеем Пынзарь союза.

В кадре Дарья Пынзарь смеется и обнимает мужа, целует сыновей Артема и Давида в макушки.

«Команда Пынзарь», - подписала семейные кадры Дарья Пынзарь.

Позитивное видео, снятое на фоне шикарной природы турецкой Алании, восхитило поклонников пары. Они в очередной раз признались, что влюблены в Дарью и Сергею с момента их участия в телестройке.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Боже, какие красивые. Так приятно смотреть на чистые, настоящие и искренние отношения», «Даша и Сергей, обожаю вашу семью», «Так нравится наблюдать за вами. Всегда на позитиве», - высказались в Сети.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  