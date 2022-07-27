Мужа обняла, а сыновей поцеловала в макушки: Дарья Пынзарь из «Дома-2» поделилась милым семейным видео

Супруги Дарья и Сергей Пынзарь - самая крепкая и дружная пара, вышедшая с проекта «Дома-2». Пара уже больше двенадцати лет вместе и за это время не дала даже малейшего повода думать о том, что в их отношениях не все гладко.

Дарья и Сергей Пынзарь всегда транслируют, что у них в семье все прекрасно, царит гармония, взаимопонимание и смех.

В микроблоге Дарья Пынзарь поделилась коротеньким видео, которое в очередной раз доказывает нерушимость их с Сергеем Пынзарь союза.

В кадре Дарья Пынзарь смеется и обнимает мужа, целует сыновей Артема и Давида в макушки.