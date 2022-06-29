Мужа Кортни Кардашьян госпитализировали через месяц после свадьбы

28 июня американские СМИ сообщили о госпитализации известного барабанщика Трэвиса Баркера — музыканта из группы Blink-182 и с недавнего времени мужа телезвезды Кортни Кардашьян. Звездная пара сыграла помпезную свадьбу в Италии 22 мая.

Папарацци сфотографировали, как медики погрузили лежащего на носилках 46-летнего артиста в карету скорой помощи, и его новоиспеченная жена была рядом, чтобы поехать вместе с супругом в одну из клиник Лос-Анджелеса.

Возможно, у Трэвиса не случилось ничего серьезного, но в тот же день он написал в Twitter тревожную фразу: «Боже, храни меня». Хотя некоторые фанаты отметили, что точно также (God save me) называется песня с последнего альбома певца Machine Gun Kelly, который Баркер продюсировал, так что это может быть хайп.

То, что за музыканта стоит переживать, следует из сообщения его 16-летней дочери Алабамы — девушка опубликовала в социальной сети фразу «Пожалуйста, молитесь» с печальным эмодзи.

Как сообщает портал Page Six, утром 28 июня Трэвис сам обратился в больницу из-за каких-то проблем со здоровьем, но врачи решили, что музыканта нужно госпитализировать, и его повезли на скорой в более оснащенную клинику. Никакой конкретики о заболевании Баркера представители звезды пока не сообщили.

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