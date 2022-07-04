А муж видел? Нетребко прильнула к полуобнаженному красавцу, не скрыв удовольствия

Анна Нетребко приехала в Верону, где поспешила отметиться в местном театре. Естественно, что оперная дива за кулисами ведет себя по-свойски, тем более что вскоре она планирует и сама выйти на сцену здесь.

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Увидев полуобнаженных артистов, наряженных в сценические костюмы для оперы «Аида», Анна Нетребко не смогла пройти мимо.

Звезда активно ведет личный блог, поэтому решила пополнить онлайн-альбом свежим фото. При этом певица прильнула именно к накаченному красавцу, а не к актрисе рядом.

Интересно, а муж знаменитости Юсиф Эйвазов видел этот кадр?