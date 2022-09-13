Муж тоже утеплился: Марина Юдашкина вслед за Аллой Пугачевой щегольнула в джинсах скинни и кожаном жакете

Марина Юдашкина уже больше 30 лет находится рядом с модельером Валентином Юдашкиным. Они считаются одной из самых крепких и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Примечательно, что Марина стала его правой рукой. Она поддерживает домашний очаг, сопровождает на светских раутах.
Примечательно, что дочь модельера, Галина, последние два года работала в Китае. И там она родила третьего ребенка в этом году. Теперь у нее растут не только сыновья Анатолий и Аркадий, но и кроха-дочка Агата Ариелла.
Марина ездила в Гонконг и вернулась домой с дочкой и внуками. Недавно она отправила мальчиков в школу. А вот внучку познакомила с подругой Аллой Пугачевой.
13 сентября Марина впервые за долгое время предстала с мужем. Она запечатлелась с возлюбленным у своего особняка. Кутюрье предстал в зауженных брюках цвета «мокрый асфальт» и черном пуховике-дутике. В этом году он коротко подстригся, а потом отрастил седые волосы. Жена модельера в джинсах скинни подчеркнула стройные ноги. Она также надела рыжий кожаный жакет.
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Валерин Юдашкин с женой. Фото: соцсети звезды
«Желаем хорошего настроения!» — написала Марина.
Недавно и Алла Пугачева щегольнула в узких джинсах. Поклонники восхитились звездной парой. Многие отметили, что Юдашкин посвежел после отдыха. «Какие красивые и стильные», «Очень хорошо выглядит», «Здоровья Вале и всех вам благ», «Ну, Марина только молодеет», — стали писать подписчики.