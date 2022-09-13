Муж тоже утеплился: Марина Юдашкина вслед за Аллой Пугачевой щегольнула в джинсах скинни и кожаном жакете

Примечательно, что дочь модельера, Галина, последние два года работала в Китае. И там она родила третьего ребенка в этом году. Теперь у нее растут не только сыновья Анатолий и Аркадий, но и кроха-дочка Агата Ариелла.

Марина ездила в Гонконг и вернулась домой с дочкой и внуками. Недавно она отправила мальчиков в школу. А вот внучку познакомила с подругой Аллой Пугачевой.