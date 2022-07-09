Муж переживает: родные найденной в больнице Инны Чуриковой с содроганием ждут заключения врача

Актриса Инна Чурикова накануне не на шутку встревожила поклонников: звезда «Ширли-мырли» оказалась в клинике. Супруг артистки Глеб Панфилов отказался раскрыть детали госпитализации, отметив, что это не касается общественности, однако некоторые подробности грустной новости он все же сообщил.

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Как оказалось, 78-летняя актриса совершенно не следит за своим здоровьем. Звезда экрана почти не интересуется состоянием своего организма и не считает нужным обращаться к медикам без повода. А тут Инна Михайловна все же дошла до врачей.

«Решила узнать давление и прочее. Сдать анализы крови. Немножко заняться собой. Она не девушка 16 лет, поэтому надо это иногда делать», — высказался супруг знаменитости.

Cейчас звездная семья с содроганием ждет результаты анализов и заключение врача. Близкие верят в лучшее, уточняет Woman.ru.

Ранее актриса Инна Чурикова рассказала о своих актерских снах, которые ее порой беспокоят.

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