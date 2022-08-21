Муж обалдел: красавица-турчанка Фахрийе Эвджен кокетливо обнажила грудь в черном лифе, засветив пикантную деталь

Звезда турецких сериалов, актриса Фахрийе Эвджен обожает баловать поклонников своими пикантными снимками.
Красавица регулярно размещает в микроблоге фото, на которых она запечатлена в бикини. Судя по всему, Фахрийе это делает с санкции мужа, актера, звезды сериала «Великолепный век» Бурака Озчивита.
На этот раз Фахрийе Эвджен предстала в черном лифе от бикини, засветив пикантную деталь - свой округлившийся животик.
Под снимком она оставила комментарий в виде смайлика в форме сердечка.
Фахрийе Эвджен в бикини. Фото: соцсети
Под фото оставлено больше тысячи комментариев с комплиментами от поклонников Фахрийе Эвджен. Они предполагают, что Бурак Озчивит, вероятно, обалдевает от такой красавицы рядом.
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Сам же Бурак Озчивит на этот раз комментировать фото жены не стал. Он ограничился только лайком.