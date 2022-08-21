Муж обалдел: красавица-турчанка Фахрийе Эвджен кокетливо обнажила грудь в черном лифе, засветив пикантную деталь

Под фото оставлено больше тысячи комментариев с комплиментами от поклонников Фахрийе Эвджен. Они предполагают, что Бурак Озчивит, вероятно, обалдевает от такой красавицы рядом.

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Сам же Бурак Озчивит на этот раз комментировать фото жены не стал. Он ограничился только лайком.