Муж обалдеет: Подольская устроила игривое дефиле в мини-платье, открывшем ее стройные ножки

Популярная певица и мама двух мальчиков Наталья Подольская поделилась в микроблоге игривым видео.
В кадре запечатлено, как вокалистка легкой походкой от бедра вышагивает по коридору. Наталья Подольская облачена в мини-платье с акцентом на талии и А-образным низом с разрезом. Наряд открывает взору стройные ножки Натальи Подольской.
«Врываемся в понедельник уверенно, я бы сказала, даже самоуверенно. Потому что так надо», — подписала видео Наталья Подольская.
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Поклонники Подольской признались, что обомлели от этого зрелища. Они уверены, что муж певицы Владимир Пресняков просто обалдевает, глядя на красавицу-жену.
«Как красиво идешь», «Что за тигрица эта львица!», «Летящей походкой Наташа порхала», «Кристинка явно кусает локти! А Володеньке повезло! Такая молодая, эффектная, позитивная с ним рядом!» — высказались в Сети.