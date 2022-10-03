Муж обалдеет: Подольская устроила игривое дефиле в мини-платье, открывшем ее стройные ножки

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Поклонники Подольской признались, что обомлели от этого зрелища. Они уверены, что муж певицы Владимир Пресняков просто обалдевает, глядя на красавицу-жену.