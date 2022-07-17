«Муж обалдеет»: Ирина Агибалова из «Дома-2» покрасовалась в бикини, изящно прикрывшись туникой с бахромой

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова - женщина, которой удается все. У нее прекрасный муж, трое детей, четверо внуков. Живет Ирина Александровна в собственном особняке на Кипре.

А еще она хороша собой. В 57 лет Ирина Агибалова, благодаря силе воле имеет фигурку юной девушки.

Свои формы Ирина Александровна часто демонстрирует в микроблоге. Разумеется, она довольна тем, как выглядит в свои годы, и хочет, чтобы ею восхищались и другие.

На этот раз Ирина Агибалова поделилась видео, на котором запечатлена красующейся перед зеркалом в бикини, поверх которого накинула тунику с бахромой.