«Муж обалдеет»: Ирина Агибалова из «Дома-2» покрасовалась в бикини, изящно прикрывшись туникой с бахромой

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова - женщина, которой удается все. У нее прекрасный муж, трое детей, четверо внуков. Живет Ирина Александровна в собственном особняке на Кипре.
А еще она хороша собой. В 57 лет Ирина Агибалова, благодаря силе воле имеет фигурку юной девушки.
Свои формы Ирина Александровна часто демонстрирует в микроблоге. Разумеется, она довольна тем, как выглядит в свои годы, и хочет, чтобы ею восхищались и другие.
На этот раз Ирина Агибалова поделилась видео, на котором запечатлена красующейся перед зеркалом в бикини, поверх которого накинула тунику с бахромой.
«Ну, что скажете? Пойти, удивить мужа? Пусть обалдеет от моей красоты!» - сказала в кадре Ирина Агибалова.
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Подписчики пришли в восторг, увидев в очередной раз, как хороша 57-летняя Ирина Агибалова.
«Ну, что за красотка!», «Мне кажется, он и так от вас обалдевший ходит, вы всегда в форме», «Конечно, у вас вторая молодость наступила, дети взрослые, внуки есть, теперь живите и радуйте друг друга», «Шикарно, реально шикарно», - высказались в Сети.