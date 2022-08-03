Муж обалдеет: Дарья Пынзарь в микробикини и прозрачной тунике изящно прогарцевала вдоль бассейна

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь и ее муж Сергей с недавних пор не ведут реалити-шоу.
Все это лето пара вместе с детьми проводит в жаркой Турции. Семья снимает квартиру в Аланье, а совсем скоро переедет в собственные апартаменты, которые сейчас достраиваются.
Дарья Пынзарь не раз признавалась в любви к Турции. Жара, солнце и море — абсолютно ее стихия.
Дарья Пынзарь — обладательница прекрасной фигуры. И она обожает это демонстрировать.
В микроблоге красотка поделилась видео, которое, скорее всего, снял ее муж Сергей Пынзарь.
В кадре Дарья Пынзарь гарцует у бассейна, расположенного в жилищном комплексе, где Пынзари снимают квартиру.
Дарья Пынзарь облачена в бикини, поверх которого накинула полупрозрачную тунику с анималистическим принтом. Движения Дарьи грациозны, ее хочется рассматривать.
Поклонники в один голос заявили, что муж Дарьи, разумеется, обалдевает от такой красавицы-жены.
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