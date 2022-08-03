Муж обалдеет: Дарья Пынзарь в микробикини и прозрачной тунике изящно прогарцевала вдоль бассейна

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь и ее муж Сергей с недавних пор не ведут реалити-шоу.

Все это лето пара вместе с детьми проводит в жаркой Турции. Семья снимает квартиру в Аланье, а совсем скоро переедет в собственные апартаменты, которые сейчас достраиваются.

Дарья Пынзарь не раз признавалась в любви к Турции. Жара, солнце и море — абсолютно ее стихия.

Дарья Пынзарь — обладательница прекрасной фигуры. И она обожает это демонстрировать.

В микроблоге красотка поделилась видео, которое, скорее всего, снял ее муж Сергей Пынзарь.