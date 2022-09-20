Муж Нюши впервые высказался после обвинений в измене

Певица Нюша на минувших выходных рассказала в интервью Светлане Бондарчук о том, что ей пришлось недавно пережить измену со стороны мужа. Супруг артистки — бизнесмен Игорь Сивов.

Поклонники Нюши затравили мужчину в соцсетях, и он высказался.

«Вы вправе говорить все, что хотите. Злость, ненависть — это же не про меня, мою семью, это про вас. Мы приняли оба решение не просто рассказать, а показать на своем примере, что есть вещи в нашей жизни, которые можно принимать по-другому: не разрывать, не посылать, а посмотреть, о чем эта ситуация», — заверил он.

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