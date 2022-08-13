Муж Борщевой устроил стриптиз на регате радио Monte Carlo: видео

В субботу, 13 августа, прошла традиционная регата радио Monte Carlo. Она объединила ведущих экспертов развлекательной, туристической, спортивной и других индустрий, а также открыла официальную спортивную программу Восточного экономического форума-2022.

На мероприятии появились многие знаменитости. В числе прочих его посетила актриса Елена Борщева с мужем Валерием Юшкевичем. Знаменитости были в приподнятом настроении, а супруг актрисы даже забавно покривлялся на одной из парусных яхт, сняв рубашку.