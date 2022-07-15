Муж Анны Нетребко собрался с гастролями в Россию

Муж оперной дивы Анны Нетребко, которая уже не раз негативно высказывалась о России, тенор Юсиф Эйвазов в соцсетях сообщил, что в декабре намерен выйти на сцену в России.

Причем выступит он рассчитывает вместе с одним из лидеров группы «Иванушки» Кириллом Туриченко.

Заметим, что концерт звезд должен состояться 8 декабря.

«Очень ждем вместе с вами. Все билеты остаются действительными», — заметил Эйвазов.

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Ранее концерт Эйвазова и Туриченко в столице неоднократно переносился. Сперва он должен был состояться 28 марта, а затем — 21 сентября. Звезды решили выступить вместе после участия в проекте «Маска». Юсиф выступал в костюме Ламы, а Кирилл — в образе Носорога.