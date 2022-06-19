«Мухи ошибаться не могут!»: Бородиной с ее претензиями в Италии хлестко ответила Миро

Ведущая Ксения Бородина умеет навлечь на себя гнев россиян. Кажется, ведь совсем недавно скромная девушка пришла прорабом на «Дом-2», а теперь – готовая светская львица с замашками королевы.

То светящимися унитазами и брендовыми сумками, которые и носить-то не успевает, хвастается, то проклинает метро вместе с людьми в нем. Ну а теперь Бородина пожаловалась в соцсетях, как отвратительно отдыхать ей было в Италии

Ее сильно разозлил местный сервис, она сорвалась на местных нерасторопных официантов и невозможность оплаты картой. Видимо, про санкции Бородина услышала впервые. Потом ее разозлили насекомые, которых она обнаружила в номере.

«Вот подстава, подумает кто-то! Разве ж так можно? Женщины ели, женщины пили, им бы поспать сейчас, а тут на них налетели страшные насекомые!

А я так скажу: нечего, Ксюндель, расстраиваться! Мухи ошибаться не могут, а они, как известно, любят все сладкое.

Если мухи вас облепили, если лезут и лезут, если в кровати даже от них не спрятаться под одеялом, то это означает, что вы - сладкие женщины. Милые, приятные, неимоверное красивые и хорошие», - с сарказмом ответила Ксении Бородиной Лена Миро в своем ЖЖ.

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