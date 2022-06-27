«Мудрость эту никто слышать не хочет»: Миро хлестко ответила Лозе, отчитавшему молодых певцов

68-летний композитор, поэт и исполнитель Юрий Лоза обрушился критикой на молодых артистов, выступивших перед выпускниками на фестивале в Санкт-Петербурге «Алые паруса». В частности, на сцене появлялись такие современные звезды, как Ханна, Люся Чеботина, Хабиб и другие.

Лоза сказал, что они все «однояйцевые», слишком часто употребляют слово «тебя», чересчур увлекаются заменой нормальных фраз просто на «ла-ла-ла», поют неразборчиво.

Блогер Лена Миро решила ответить композитору в своем ЖЖ.

«Молодец, Лоза! Актуальную тему поднял. Что там этой нашей молодежи нравится, о чем там поют — не разобрать и не различить!

А вообще я заметила, что как только кто-то начинает критиковать молодежь — музыка там у них не та, штаны не так носят, носки, понимаешь, не того цвета, то это означает, что человек достиг... ммм, как там, а, вот — мудрости же! Жаль только, что мудрость эту никто слышать не хочет. Лала слушают, а мудрость не хотят», — сказала Миро.

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