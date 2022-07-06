«Мучал бедную старушку»: Миро высказалась о визите Пугачевой и Галкина в Юрмалу

Недавно звездная пара приехала в Латвию из Израиля.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: соцсети

После четырех месяцев жизни в Израиле Алла Пугачева и Максим Галкин приехали в Латвию. В Юрмале семья всегда останавливается в особняке «Марта», месячная аренда которого обходится им в 100 тысяч евро (примерно 6,5 млн рублей).

Скандальный блогер Лена Миро не смогла пройти мимо этой новости и сжалилась над Примадонной.  

«Бодрый и дерзкий Максимка Галкин приволок свою Аллу в Юрмалу. Сначала мучал бедную старушку израильским пеклом, в котором лично я летом находиться не могу. Теперь вот перетащил в Юрмалу в виллу за 100 тысяч евро в месяц. Беспокоюсь за Аллу», — написала Миро в своем блоге.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее стало известно, что Максим Галкин тайно переписывает на Аллу Пугачеву свою недвижимость в России, в том числе известный замок в деревне Грязь.

Смотрите также:    

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  