«Мучал бедную старушку»: Миро высказалась о визите Пугачевой и Галкина в Юрмалу

После четырех месяцев жизни в Израиле Алла Пугачева и Максим Галкин приехали в Латвию. В Юрмале семья всегда останавливается в особняке «Марта», месячная аренда которого обходится им в 100 тысяч евро (примерно 6,5 млн рублей).

Скандальный блогер Лена Миро не смогла пройти мимо этой новости и сжалилась над Примадонной.