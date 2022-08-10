«Мучачо и мачо»: пополневшая Подольская в комбинезоне предстала с Пресняковым на отдыхе

Наталья Подольская уже давно стала знаменитой. Она участвовала в шоу «Фабрика звезд». Позже певица познакомилась с Владимиром Пресняковым. Их роман длился пять лет, а потом они сыграли свадьбу.

Теперь у супругов уже растут дети: семилетний Артемий и годовалый Иван. Пара недавно вспоминала свое знакомство в беседе со Светланой Бондарчук, с которой артист дружит с юных лет.