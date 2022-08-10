«Мучачо и мачо»: пополневшая Подольская в комбинезоне предстала с Пресняковым на отдыхе

Наталья Подольская уже давно стала знаменитой. Она участвовала в шоу «Фабрика звезд». Позже певица познакомилась с Владимиром Пресняковым. Их роман длился пять лет, а потом они сыграли свадьбу.
Теперь у супругов уже растут дети: семилетний Артемий и годовалый Иван. Пара недавно вспоминала свое знакомство в беседе со Светланой Бондарчук, с которой артист дружит с юных лет.
На этот раз Подольская устроила себе очередной отпуск. Если в начале лета она была в Турции без мужа, то теперь у нее настоящий семейный отдых на море.
Певица релаксирует с детьми, сестрой и даже племянницами. На этот раз она предпочитает меньше времени проводить в соцсетях, чтобы насладиться моментом.
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Наталья на этот раз поделилась фото с мужем. Она предстала в комбинезоне небесного цвета с цветочным принтом.
Наряд с шортами подчеркнул ее длинные ноги. Певица также надела косынку. Пресняков обнимал супругу за талию. Они позировали на фоне морского побережья. Певец отрастил седую бороду.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: соцсети звезды
«Майно омбре и маридо. Он же мучачо и мачо! Йййууууху. Часть послания на испанском. Писала сангрия, не я», — заявила звезда
Примечательно, что поклонники заметили, что Наталья поправилась. Наряд не скрыл выпирающий живот. Певицу даже заподозрили в третьей беременности.
«Какие классные», «А вы не беременны?», «Как-то полноваты в области талии», «Вроде стройная, но животик торчит», «Какая красивая пара», «Вова прям мачо с бородой», — стали писать подписчики.