Муцениеце задрала футболку, козырнув рельефными бедрами в тесных велосипедках

Агата Муцениеце покривлялась у зеркала, показав, чего лишился Павел Прилучный после развода с ней. Как только актриса из фильма «Тобол» из замужней женщины стала девушкой на выданье, она тут же вернулась в дородовую форму. Плавание в бассейне, SPA-процедуры, утренние пробежки, диеты — и Агата сумела сбросить лишний вес.

Актриса покрасовалась в тесных велосипедках, щегольнув тонкой талией с выпуклым прессом. Муцениеце кокетливо задрала футболку, показав свои рельефные бедра, обтянутые тонкой тканью. Такой «сочной» фигуре могут позавидовать и фитнес-модели.