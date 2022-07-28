Муцениеце с распухшим носом и в очках налепила увлажняющую маску на лицо

Агата Муцениеце поделилась в личном микроблоге честными кадрами, показав себя во время домашних бьюти-процедур. Многие поклонники с трудом узнали звезду сериала «Закрытая школа». На фото бывшая жена Павла Прилучного предстала с увлажняющей маской на лице.
При этом Агата, как подметили подписчики, засветила «распухший нос и отекшие мешки под глазами». Многие посчитали, что актриса слишком много спала или успела порыдать.
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Агата Муцениеце показала свою внешность без прикрас. Фото: личный архив
Похоже, что Агата Муцениеце критики поклонников не боится. Звезда может позволить себе показаться в личном микроблоге в таком виде, в каком она ходит по дому. Совершенно не стесняясь того, что у нее, как и у любой другой девушки, есть некоторые несовершенства, которые особенно видно без макияжа.