Муцениеце рассмешила подписчиков снимком дочки, которая решила накрасить губы и слишком увлеклась (фото)

Пока наследница Агата Муцениеце может позволить себе многое – возраст позволяет.
Агата Муцениеце.

Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press 

Агата Муцениеце повеселила подписчиков фотографией своей пятилетней дочки Мии. Пятилетняя девочка, похоже, решила накрасить губы и слишком увлеклась процессом, в итоге все личико малышки оказалось словно в боевом раскрасе.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Дочь Агаты Муцениеце Мия. Фото: соцсети

Фолловеры пришли в восторг от снимка, похвалив Агату Муцениеце за то, что она не ругает наследницу за шалости, понимая, что это свойственно детям.

«Человек, который смеется! Супер!», «Мия знает толк в удовольствии», «Детство – оно такое: с перемазанным лицом, в образе. Будущая актриса», - прокомментировали люди фотографию.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  