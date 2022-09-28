Муцениеце рассмешила подписчиков снимком дочки, которая решила накрасить губы и слишком увлеклась (фото)

Агата Муцениеце повеселила подписчиков фотографией своей пятилетней дочки Мии. Пятилетняя девочка, похоже, решила накрасить губы и слишком увлеклась процессом, в итоге все личико малышки оказалось словно в боевом раскрасе.
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Дочь Агаты Муцениеце Мия. Фото: соцсети
Фолловеры пришли в восторг от снимка, похвалив Агату Муцениеце за то, что она не ругает наследницу за шалости, понимая, что это свойственно детям.
«Человек, который смеется! Супер!», «Мия знает толк в удовольствии», «Детство – оно такое: с перемазанным лицом, в образе. Будущая актриса», - прокомментировали люди фотографию.