Муцениеце рассмешила подписчиков снимком дочки, которая решила накрасить губы и слишком увлеклась (фото)

Фолловеры пришли в восторг от снимка, похвалив Агату Муцениеце за то, что она не ругает наследницу за шалости, понимая, что это свойственно детям.

«Человек, который смеется! Супер!», «Мия знает толк в удовольствии», «Детство – оно такое: с перемазанным лицом, в образе. Будущая актриса», - прокомментировали люди фотографию.