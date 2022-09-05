Муцениеце пожаловалась на быстрый набор веса за границей: как она теперь выглядит (фото)

Актриса Агата Муцениеце неожиданно перед началом учебного года сорвалась с детьми от Павла Прилучного, Мией и Тимошей, в родную Латвию. Напомним, звезда «Закрытой школы» по-прежнему является гражданкой этой страны, здесь у нее живут мама и другие родственники.

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Агата Муцениеце побывала не только у матери в деревне, но и отдохнула в Юрмале и Риге, где расслабилась во всех смыслах.

В своем телеграме экс-жена Павла Прилучного пожаловалась, что быстро поправилась за границей и теперь будет вынуждена худеть.

«Мама дома, пару лишних кг из Риги привезла, снова диета», — написала Муцениеце.

Правда, на обнародованной фотографии набор веса совсем не виден, поскольку любимица публики скрыла фигуру под объемным тренчем.