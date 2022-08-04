Муцениеце похвасталась проектом своего коттеджа: «Прилучный обзавидуется»

Агата Муцениеце показала в соцсети проект своего подмосковного особняка, разработанный ландшафтным дизайнером.
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Судя по снимкам, во дворе коттеджа актриса решила расположить веранду, детскую площадку с качелями, гамак, стоянку для автомобиля и зону для приготовления пищи. Также на участке предусмотрено много растений и цветочных клумб.
«С такой любовью продуман каждый сантиметр! Я уже чувствую запах скошенной травы, мокрой клумбы, распустившихся цветов. Это, конечно, моя мечта», — поделилась Агата.
Каким будет дом Агаты Муцениеце. Фото: соцсети
Пользователи Сети пришли в восторг от дома артистки.
«Какая красота! Прилучный обзавидуется», «Ничего лишнего, все супер», «Ты это заслужила», — высказались они.
Напомним, раньше Муцениеце жила в загородном особняке вместе с Павлом Прилучным. После развода дом достался актеру, а его экс-супруга получила квартиру в Москве.