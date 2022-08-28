Муцениеце одним словом «поздравила» Прилучного со свадьбой

В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ у Муцениеце поинтересовались, поздравила ли она Прилучного с важным событием в его жизни.

«До свидания!», - заявила актриса, после чего спешно удалилась от журналистов.

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Напомним, что у Муцениеце и Прилучного двое общих детей. Причем актриса рассказывала, что в браке муж ей изменял и даже избивал.