Муцениеце одним словом «поздравила» Прилучного со свадьбой

Актриса, судя по всему, до сих пор в натянутых отношениях с бывшим мужем.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

Актриса Агата Муцениеце крайне нервно отреагировала на вопрос о браке своего бывшего мужа актера Павла Прилучного на армянской актрисе Зепюр Брутян.

В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ у Муцениеце поинтересовались, поздравила ли она Прилучного с важным событием в его жизни.

«До свидания!», - заявила актриса, после чего спешно удалилась от журналистов.

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Напомним, что у Муцениеце и Прилучного двое общих детей. Причем актриса рассказывала, что в браке муж ей изменял и даже избивал.

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