Муцениеце обрезала фамилию Хаматовой с афиши их совместного фильма

Картину «Просто человек» сняли с проката в России, но показали в рамках ММКФ.
Агата Муцениеце

Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

Актриса Агата Муцениеце в соцсетях опубликовала кадр, прорекламировав картину со своим участием «Просто человек».

Агата Муцениеце с коллегой. Фото: соцсети

При этом она предусмотрительно отрезала фамилию актрисы Чулпан Хаматовой, которая также снялась в фильме со снимка. Наблюдением поделились в телеграм-канале «НеМалахов».

Напомним, что фильм «Просто человек» сняли с проката в России. Однако его показали в рамках ММКФ.

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Напомним, что Чулпан Хаматова покинула Россию несколько месяцев назад. Она обосновалась в экодомике недалеко от Риги.

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