Муцениеце обрезала фамилию Хаматовой с афиши их совместного фильма

При этом она предусмотрительно отрезала фамилию актрисы Чулпан Хаматовой, которая также снялась в фильме со снимка. Наблюдением поделились в телеграм-канале «НеМалахов».

Напомним, что фильм «Просто человек» сняли с проката в России. Однако его показали в рамках ММКФ.

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Напомним, что Чулпан Хаматова покинула Россию несколько месяцев назад. Она обосновалась в экодомике недалеко от Риги.