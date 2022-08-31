Муцениеце обрезала фамилию Хаматовой с афиши их совместного фильма

Актриса Агата Муцениеце в соцсетях опубликовала кадр, прорекламировав картину со своим участием «Просто человек».
Агата Муцениеце с коллегой. Фото: соцсети
При этом она предусмотрительно отрезала фамилию актрисы Чулпан Хаматовой, которая также снялась в фильме со снимка. Наблюдением поделились в телеграм-канале «НеМалахов».
Напомним, что фильм «Просто человек» сняли с проката в России. Однако его показали в рамках ММКФ.
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Напомним, что Чулпан Хаматова покинула Россию несколько месяцев назад. Она обосновалась в экодомике недалеко от Риги.