Муцениеце о разводе с Прилучным: «Я понимала, что больше мне такая жизнь не годится»

Агата Муцениеце продолжает пиариться на разводе с Павлом Прилучным. И это несмотря на то, что ее бывший муж недавно женился и счастлив в браке.

Актриса признается, что пережить развод для нее стало - очень тяжелым испытанием. Но ради общих детей они якобы поддерживают общение.

«Мне просто нужен был какой-то шаг, который стал бы точкой невозврата. Все равно в какой-то момент человек приходит к тому, что все — пора что-то в этой жизни менять. Это был тот момент.

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У меня нет такого, что я к чему-то привязываюсь до гроба. Я понимала, что больше мне такая жизнь не годится, надо что-то сделать», — говорит Агата в соцсетях.

Напомним, Агата и Павел развелись два года назад. Муцениеце обвинила актера в домашнем насилии и злоупотреблении спиртным. А в недавнем интервью сам Прилучный намекнул, что пережил страшное в отношениях с Агатой.