Муцениеце намекнула на «ад» в браке после разгромного интервью Прилучного

На минувших выходных Павел Прилучный впервые после развода с Агатой Муцениеце дал большое интервью блогеру Надежде Стрелец. Актер рассказал, что расставание с бывшей супругой стало для него самым большим испытанием в жизни.

Прилучный подчеркнул, что едва не сошел с ума. И если бы не поддержка Мирославы Карпович, то он бы все это не вывез.

Муцениеце решила завуалированно прокомментировать заявления бывшего мужа. Она написала в соцсетях так:

«Меня не устраивает красивая картинка в соцсетях, которая потом оборачивается адом. Самое главное в отношениях — когда два сильных человека могут друг без друга, но не хотят. Мужчина может иметь шанс тебе изменить, ты даже можешь ему это позволить, но в итоге он просто не должен захотеть этого сделать», — поделилась она.

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На прошлой неделе Прилучный отпраздновал шикарную свадьбу с армянской актрисой Зепюр Брутян. Павел признался, что сейчас он — по-настоящему счастлив.