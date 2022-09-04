Муцениеце элегантно показала Прилучному, что ей плевать на его свадьбу

В тот момент, когда все примерные родители школьников 1 сентября отвели своих детей в школу, актриса Агата Муцениеце неожиданно собрала их и увезла к матери в Латвию.

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Блогер Лена Миро считает, что это произошло неспроста, ведь для этого у артистки было целое лето, но нет, она это сделала после свадьбы своего бывшего мужа Павла Прилучного. Собственно, именно это событие и послужило мотивом для данного поступка, уверена акула пера.

«Конечно, Муцениеце хочет всем доказать, что ничуть не грустит и вообще живет полноценной жизнью. Не страдает, не переживает, как мадам Карпович, но не может удержаться, чтобы не уколоть бывшего мужа. Вот, казалось бы, да сходите вы на линейку, сделайте, как положено, фотографию. И живите спокойно дальше, но нет», - рассудила Миро в своем ЖЖ.