«Можно за четыре дня проездной на метро купить»: Шаляпин рассказал, сколько получает за съемочный день

По словам Шаляпина, для него — это большие деньги. «Можно за четыре дня проездной на метро купить», — заявил Шаляпин.

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Напомним, что Прохор Шаляпин снимается в сериале продюсера и режиссера Виктора Тамбовкина «Месть за Лупиту».