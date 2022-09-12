«Можно за четыре дня проездной на метро купить»: Шаляпин рассказал, сколько получает за съемочный день

Музыкант Прохор Шаляпин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ признался, что снимается сейчас в сериале. Правда, заработки у него достаточно скромные.
«Шаляпин — это фамилия. Мировой уровень. У меня очень большой гонорар. Неприлично говорить вслух. Съемочный день — пять тысяч рублей».
По словам Шаляпина, для него — это большие деньги. «Можно за четыре дня проездной на метро купить», — заявил Шаляпин.
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Напомним, что Прохор Шаляпин снимается в сериале продюсера и режиссера Виктора Тамбовкина «Месть за Лупиту».