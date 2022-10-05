«Можно вообще в разных постелях спать»: подруга Пугачевой коснулась интимной стороны ее брака с Галкиным*

Алла Пугачева и сама не скрывала, что со всеми своими мужьями жила в разных спальнях. Примадонна не тот человек, который сможет пойти на уступки в этом вопросе: спать артистка предпочитает в одиночестве.

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Вот и при строительстве подмосковного замка в деревне Грязь Алла Борисовна настояла на том, чтобы у нее была отдельная комната. К слову, у Галкина* своя спальня, у Пугачевой - своя. После сна они обычно встречались в общей столовой за завтраком, куда спускались и двойняшки Гарри и Лиза. Такой уклад Примадонну вполне устраивал.

Об интимной стороне супружества Аллы Пугачевой с молодым мужем вскользь упомянула и ее близкая подруга Любовь Аксенова, которая долгие годы трудилась у певицы портнихой.

«Что еще нужно человеку? Можно вообще в разных постелях спать. Через мои руки прошло огромное количество звезд шоу-бизнеса, мало в каких парах мужчина относился к женщине так, как Максим к Алле», - говорит подруга Примадонны в беседе News.ru.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента